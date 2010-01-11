Шеф СБУ уверяет, что «карусели» на этих выборах не будет

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заверяет, что у спецслужбы достаточно сил и средств для пресечения любых технологий фальсификации результатов президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на одном из избирательных участков работники СБУ выявили попытку воплотить технологию фальсификации под названием «Река», которая заключается во внесении на территорию избирательного участка дополнительно напечатанного и помеченного напротив определенной кандидатуры избирательного бюллетеня с последующим вынесением и передачей определенным лицам чистого бюллетеня для голосования и получения за это денежного вознаграждения.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, наиболее уязвимым в этом является печатание списков и фиксация дачи денег за выполненную «работу». «Но у нас достаточно и сил и средств, чтобы такую грязную, примитивную зарубежную технологию пресечь», - заверил председатель СБУ.

Также он заявил, что на этих выборах спецслужба в сотрудничестве с органами внутренних дел и прокуратурой не допустит использования во время голосования так называемой «карусели».

«Карусели» не будет, поверьте мне. Оружие не стреляет только тогда, когда нет патронов, поэтому нужно лишить (организаторов этой технологии – УНИАН) “черной” наличности в весь этот процесс», - сказал он.

Вместе с тем, В.НАЛИВАЙЧЕНКО призвал граждан не поддаваться на провокационные слухи, которые распространяют отдельные «технические» кандидаты на пост главы государства.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, СБУ известно о планах некоторых «технических» кандидатов относительно рассылки приглашений, в которых утверждается, что избиратель, который пришел в день голосования на избирательный участок, должен там же оплатить за коммунальные услуги или заплатить за избирательный бюллетень, поскольку, как утверждается в подобных призывах, «избирательный процесс довольно дорогостоящий» и тому подобное.

«Все это ложь. Никаких оплат никто не устанавливал», - отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Также он назвал ложью информацию о том, что якобы молодые люди, которые не служили в армии, должны являться в день голосования на избирательный участок, имея при себе соответствующий документ для того, чтобы затем этот человек был направлен на военные сборы и тому подобное.