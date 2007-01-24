Министр юстиции должен воздерживаться

Народный депутат, член фракции “Наша Украина” Николай ОНИЩУК считает, что министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ должен воздерживаться от оценки действий судьи Мукачевского горрайонного суда, который запретил председателю Верховной Рады подписывать закон о Кабинете министров.

Об этом говорится в комментарии Н.ОНИЩУКА, обнародованном пресс-службой “Нашей Украины”, по поводу заявления А.ЛАВРИНОВИЧА о том, что вышеназванный судья может быть наказан.

“Государственные деятели должны воздерживаться от оценки действий суда, ведь оценка правомерности или неправомерности судебных актов осуществляться исключительно в процессуальном порядке, предусмотренном законом”, - отметил депутат.

Н.ОНИЩУК напомнил, что решения суда пересматриваются исключительно в апелляционном и кассационном порядке. По его словам, если министр юстиции Украины считает, что “в действиях какого-то судьи есть признаки нарушения процессуального законодательства, он может выйти с соответствующим представлением в Высшую квалификационную комиссию”. Он подчеркнул, что “давать же оценки действиям судьи, не опираясь на соответствующие процессуальные решения и доказанные факты, свидетельствующие о непредвзятости, или другие признаки его неправомерного поведения, для государственного служащего такого уровня просто недопустимо”.

Сегодня СМИ сообщили, что Высший совет юстиции 23 января принял решение проверить наличие оснований для увольнения судьи Мукачевского горрайонного суда, который своим решением запретил председателю Верховной Рады Александру МОРОЗУ подписывать закон о Кабмине. В то же время на официальном сайте Высшего совета юстиции сообщается о 94-м заседании совета под председательством и.о. председателя Высшего совета юстиции Лидии ИЗОВИТОВОЙ, но не говорится о рассмотрении данного вопроса.