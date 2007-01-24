Мороз: императивный мандат защитит депутатов от подкупа и давления

Императивный мандат защитит депутатов от возможного подкупа и оказания давления на них.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал сегодня в Одессе председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ.

Он также отметил, что «если закон об императивном мандате будет принят, его положения не коснутся тех депутатов, которые перешли из фракции во фракцию до его принятия. «Закон обратной силы не имеет», – подчеркнул А.МОРОЗ.

Затронув вопрос реформы местного самоуправления, председатель Верховной Рады высказал убеждение, что «реформа не будет сопровождаться массовыми увольнениями чиновников райгосадминистраций». В ходе ее, заметил А.МОРОЗ, предусматривается ликвидация полномочий чиновников облгосадминистраций, но резкого и массового сокращения аппарата местных органов власти не будет.

«Скорее всего, большая часть чиновников перейдет в созданные при местных советах исполнительные комитеты», - добавил председатель ВР.

Кроме того, А.МОРОЗ выразил уверенность, что «нынешний состав парламента проработает всю каденцию».

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления. Законом предусматривается, что депутат, вышедший из фракции той политической силы, от которой он был избран, может лишиться мандата – по решению руководства этой партии или блока.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО пока не подписал этот закон.