Мукачевским судьей уже занялись вплотную

Высший совет юстиции принял решение проверить наличие оснований для увольнения судьи Мукачевского горрайонного суда (Закарпатская область), который своим решением запретил председателю Верховной Рады Александру Морозу подписывать закон о Кабинете Министров.

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета юстиции.

По данным пресс-службы, на заседании 23 января Высший совет юстиции рассмотрел ситуацию, сложившуюся вокруг решения судьи Мукачевского горрайонного суда.

После заседания исполняющий обязанности председателя Высшего совета юстиции Лидия Изовитова поручила одному из членов совета проверить наличие оснований для увольнения этого судьи.

«... поручила провести проверку информации, изложенной в средствах массовой информации, по поводу наличия оснований для увольнения судьи Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области Моныча Владимира Алексеевича с должности за нарушение присяги», – сообщили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее Мукачевский горрайонный суд (Закарпатская область) запретил председателю Верховной Рады Александру Морозу подписывать закон о Кабинете Министров.

12 января Рада преодолела вето Президента на закон о Кабмине, а 19 января Виктор Ющенко повторно его ветировал, мотивировав это тем, что принятый 12 января текст закона отличается от первого варианта, который он ветировал.

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