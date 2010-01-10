Глава теневого Нацбанка: Тимошенко или безграмотна, или врет

Первый заместитель председателя Партии регионов, глава Национального банку оппозиционного правительства Сергей ЛЕВОЧКИН называет заявление премьер-министра, кандидата на пост Президента Юлии ТИМОШЕНКО о том, что после президентских выборов доллар будет стоить 6 грн. «проявлением безграмотности либо очередной попыткой обмануть избирателей».

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой Партии регионов заявлении С.ЛЕВОЧКИНА.

«Сколько-нибудь значимых монетарных оснований для укрепления курса гривни аж на 25% попросту не существует. К сведению Юлии Владимировны, сокращение денежной базы (М0) в 2009 году было незначительным – за 11 месяцев она уменьшилась только на 2% (до 148 млрд. грн., что в абсолютной величине составляет 2 млрд. грн.). За тот же период времени широкие деньги (М3) сократились лишь на 5% (или более чем на 22 млрд. грн. - до 470 млрд. грн.)», - констатировал он.

В то же время, отмечает С.ЛЕВОЧКИН, «международные валютные резервы Национального банка сократились на 13,5% и упали до отметки 27,3 млрд. долл. США. При этом сальдо платежного баланса составило минус 13 млрд. долл. США».

«Кроме того, благодаря провальной политике правительства ТИМОШЕНКО в сфере госдолга Украина в этом году должна выплатить кредиторам около 56 млрд. грн., то есть на это уйдет почти каждая пятая бюджетная гривня. А если учесть еще и корпоративный долг, то в этом году Украина должна будет заплатить зарубежным кредиторам свыше 20 млрд. долл. США», - отметил политик.

Таким образом, подчеркивает С.ЛЕВОЧКИН, «говорить об укреплении курса гривни нет никаких оснований».

«Поэтому заявление ТИМОШЕНКО – это очередное проявление безграмотности или, что более вероятно, очередная попытка обмануть избирателей», - уверен глава НБУ оппозиционного правительства.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что после президентских выборов доллар в Украине будет стоить чуть больше 6 грн.