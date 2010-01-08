ЦИК зарегистрировал еще почти 600 международных наблюдателей

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 581 международного наблюдателя на выборах Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие решения были приняты на сегодняшнем заседании ЦИК.

В частности, ЦИК зарегистрировал трех наблюдателей согласно обращению посольства Республики Беларусь в Украине, четырех наблюдателей согласно обращению посольства Эстонии и двух – согласно обращению посольства Венгерской Республики.

Также ЦИК зарегистрировал восьмерых наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств СНГ (ранее от этой организации ЦИК зарегистрировал 67 представителей).

Кроме того, ЦИК зарегистрировал 526 официальных наблюдателей от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами ENEMO, а также 38 наблюдателей от Международной общественной организации содействия развитию избирательных технологий «За справедливые выборы».

В целом на сегодня ЦИК зарегистрировал 1586 международных наблюдателей, в частности, 148 – от иностранных государств и 1438 – от международных организаций.