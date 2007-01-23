Ющенко подписал указ о материальном обеспечении президентской ветви власти

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ “Вопросы Государственного управления делами”.

Об этом сообщает Официальное интернет-представительство главы государства.

В соответствии с документом, частичным изменением Указа Президента Украины от 23 февраля 2000 года № 278 «О Государственном управлении делами» (с изменениями, внесенными Указом от 20 августа 2002 года № 729) установлено, что Государственное управление делами является вспомогательным органом, созданным Президентом Украины в соответствии с пунктом 28 статьи 106 Конституции Украины для материально-технического, социально-бытового и другого обеспечения деятельности Президента Украины, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Секретариата Президента Украины и других созданных Президентом Украины консультативных, совещательных и вспомогательных органов и служб.

Материально-техническое, социально-бытовое, транспортное и другое обеспечение деятельности Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины, других государственных органов осуществляется Государственным управлением делами в пределах предоставленных ему бюджетных назначений, предусмотренных законом о Государственном бюджете Украины на такие цели. В других случаях обеспечение деятельности отмеченных органов осуществляется предприятиями, учреждениями, организациями, которые находятся в управлении Государственного управления делами, в установленном порядке на договорных основах.

Данным указом сокращено количество заместителей руководителя Государственного управления делами до четырех, в том числе одного первого заместителя, которых назначает на должности и освобождает от должностей Президент Украины по представлению руководителя Государственного управления делами.

С целью обеспечения доступности для населения Украины высокоспециализированной и качественной медицинской помощи Кабинету Министров Украины вместе с Государственным управлением делами поручено решить в установленном порядке вопрос относительно создания Всеукраинского центра радиохирургии в составе клинической больницы «Феофания».

Этим Указом Комиссии по вопросам обеспечения Государственным управлением делами медицинского и санаторно-курортного обслуживания поручено уточнить в месячный срок:

перечень государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, медицинское и санаторно-курортное обслуживание работников которых обеспечивается Государственным управлением делами;

категории лиц, лечебно-профилактическая помощь, санитарное и эпидемическое благополучие и санаторно-курортное обслуживание которых обеспечивается Государственным управлением делами.

Также руководителю Государственного управления делами поручено подать в месячный срок предложения относительно внесения изменений в акты Президента Украины, вытекающие из этого Указа.