Кировоград отказывается платить за выборы своего мэра

Кировоградская городская власть отказывается финансировать повторные выборы мэра, назначенные на 11 февраля, из местного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на вечернем заседании территориальной избирательной комиссии сообщил заместитель городского председателя, исполняющий обязанности директора Административного департамента Павел ТОПЧИЙ.

Он зачитал официальное письмо секретаря Кировоградского городского совета Руслана МИШЕРИЧЕНКО членам ТИК.

Местная власть аргументирует свою позицию постановлением Центральной избирательной комиссии, принятым 18 января 2007 года, о систематических нарушениях избирательного законодательства Украины, допущенных территориальной избирательной комиссией г. Кировограда во время проведения внеочередных выборов городского председателя 26 ноября 2006 года.

П.ТОПЧИЙ также обратил внимание присутствующих на тот факт, что в местном суде до сих пор слушается дело кандидата на должность мэра от КПУ Владимира ПУЗАКОВА, который подал иск к ТИК с требованием отменить решение комиссии о повторном признании выборов недействительными.

По словам П.ТОПЧИЯ, эти и другие замечания к работе членов комиссии, а также рекомендация Центризбиркома, стали причиной вынесения на рассмотрение сессии Кировоградского городского совета вопроса о досрочном прекращении полномочий членов ТИК. Сессия назначена на 2 февраля.

После выступления представителя местного самоуправления, комиссия продолжила свою работу. Председатель ТИК Алексей БАГНО заявил, что пока нет решения о роспуске, избирательный процесс продолжается.

По его словам, средства в сумме 1,019 млн. грн. на проведение повторных выборов кировоградского мэра выделены из государственного бюджета в качестве субвенции.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря ТИК г. Кировограда вынесла постановление о признании выборов недействительными из-за нарушений, допущенных участковыми избирательными комиссиями в ходе голосования и при подсчете голосов избирателей.

Апелляционный суд Кировоградской области признал противоправным и отменил данное постановление. Однако 4 января 2007 года члены ТИК проголосовали за повторное признание недействительными выборов мэра в Кировограде.