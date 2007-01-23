Луценко призывает весной идти на Киев

В Виннице на митинг, инициированный гражданским движением “Народная самооборона“, по данным гражданского движения, собралось 8 тыс. человек.

Как передает корреспондент УНИАН, лидер гражданского движения Юрий ЛУЦЕНКО и политик Тарас СТЕЦЬКИВ во время митинга призвали винничан вступать в ряды “Народной самообороны». «Я призываю вас весной взять за руку как минимум 10 сограждан и пойти на Киев, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО и добавил, - чтобы столица нашего государства принадлежала нам и власть отвечала за свои обещания”.

В митинге также приняли участие представители «Нашей Украины», БЮТ, УНА-УНСО.

После завершения митинга перед винничанами выступили известные украинские группы “Тартак” и “Гайдамаки».

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО начал поездки по регионам Украины с целью создания областных организаций гражданского движения “Народная самооборона”.

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО провел в Виннице ряд встреч, в том числе с городским и областным руководством, провел совещание с руководителями областных организаций «Народной самообороны».