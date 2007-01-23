Грузия предлагает провести учения НАТО

Грузия предлагает провести в текущем году на своей территории многонациональные военно-воздушные учения в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира".

Как сообщает РИА “Новости” со ссылкой на пресс-службу Минобороны Грузии, этот вопрос обсуждался во вторник на встрече с официальной делегацией НАТО в Генеральном штабе вооруженных сил Грузии.

Оценочная делегация штаба командования воздушного компонента НАТО находится в Грузии с четырехдневным официальным визитом. Грузинскую сторону на встрече представлял начальник департамента стратегического планирования и военной политики Генштаба ВС Ираклий БАТКУАШВИЛИ.

"Для успешного проведения учений в Грузии эксперты НАТО требуют проведения ремонтных работ на военных базах и военных аэродромах", - говорится в сообщении пресс-службы.

Делегация НАТО уже побывала на военном аэродроме в Марнеули. 24 января планируется посещение аэродрома в Алексеевке, а 25 января – военной базы в Вазиани.

Визит в Грузию делегации НАТО завершится 26 января.