Сегодня стартуют теледебаты кандидатов на пост Президента

Сегодня начинаются теледебаты кандидатов на пост Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2009 года Центральная избирательная комиссия определила шесть пар кандидатов в президенты для участия в телдебатах за государственные средства.

4 января 2010 года в эфире Первого национального телеканала пройдут теледебаты между кандидатами в президенты Юрием КОСТЕНКО и Сергеем ТИГИПКО, 5 января – между Анатолием ГРИЦЕНКО и Александром ПАБАТОМ, 11 января – между Людмилой СУПРУН и Инной БОГОСЛОВСКОЙ, 12 января – между Александром МОРОЗОМ и Олегом ТЯГНИБОКОМ, 13 января – между Петром СИМОНЕНКО и Олегом РЯБОКОНЕМ, 15 января – между Михаилом БРОДСКИМ и Василием ПРОТЫВСИХ. 14 января пройдет выступление Сергея РАТУШНЯКА, у которого нет пары в связи с тем, что только 13 кандидатов в президенты дали согласие принимать участие в теледебатах.

Каждая пара кандидатов будет иметь 60 минут для проведения теледебатов. В случае, если один из кандидатов откажется от участия в теледебатах, тогда кандидату, с которым он должен был принимать участие, будут отданы 30 минут прямого эфира для выступления. В частности, С.РАТУШНЯК также будет иметь 30 минут для выступления в прямом эфире.

От участия в теледебатах в канун первого тура президентских выборов отказались Виктор ЮЩЕНКО, Виктор ЯНУКОВИЧ, Юлия ТИМОШЕНКО, Владимир ЛИТВИН и Арсений ЯЦЕНЮК.