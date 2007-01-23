Лавринович: Закон о Кабмине уже давно подписан

Министр юстиции Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ констатирует, что для обнародования закона «О Кабинете министров Украины» нет никаких препятствий.

Об этом министр сказал в эксклюзивном комментарии УНИАН.

«Первое – закон о Кабмине прошел всю конституционную процедуру. Второе – председатель Верховной Рады не имеет права ничего подписывать, поскольку он его подписал уже в декабре месяце и изменения после этого в закон вноситься не могут», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он напомнил, что ни одно из предложений Президента к данному закону не нашло поддержки. Таким образом, подчеркнул А.ЛАВРИНОВИЧ, принятый ВР закон о Кабмине в декабре подписан председателем Верховной Рады Украины и сегодня вопрос стоит только о его обнародовании. «Нет никаких юридических препятствий для обнародования закона о Кабмине», - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января А.МОРОЗ заявил, что если глава государства не подпишет закон в указанный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

22 января Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена партии «Наша Украина» Игоря КРОЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможные действия председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

Сегодня, 23 января, А.МОРОЗ заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией Украины. Он сказал, что если Президент Украины не подпишет данный закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.