Украина из-за Рудьковского могла остаться без газа

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что министр транспорта и связи Украины Николай РУДЬКОВСКИЙ должен нести политическую, дисциплинарную и моральную ответственность за нарушение должностных инструкций и законодательства Украины при организации визита в Украину представителей туркменской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ сегодня на брифинге.

«Позиция Президента очень четкая, он исходит из того, что министр РУДЬКОВСКИЙ грубо вмешался с нарушением инструкций и законодательства Украины в деятельность зарубежных представительств Украины и вынудил их сотрудников к ряду действий, которые привели к нарушению их должностных инструкций», - сказал А.ЧАЛЫЙ.

Заместитель главы Секретариата подчеркнул, что действия Н.РУДЬКОВСКОГО вызвали кризис в отношениях между Украиной и Туркменистаном. «Действия РУДЬКОВСКОГО поставили под угрозу курс скоординированной внешней политики и ее целостность», - добавил он.

А.ЧАЛЫЙ также подтвердил, что В.ЮЩЕНКО 28 декабря обратился к правительству и премьер-министру с просьбой провести служебное расследование и по его результатам внести предложения в Верховную Раду о целесообразности пребывания Н.РУДЬКОВСКОГО в должности министра. «Президент считает, что речь могла бы идти об отставке», - добавил он.

При этом заместитель главы Секретариата подчеркнул, что политической подоплеки в действиях Президента и обращении к правительству нет.

Вместе с тем А.ЧАЛЫЙ отметил, что правительство быстро отреагировало на обращение Президента и на заседании правительства 10 января премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ высказал критическое замечание в адрес министра транспорта Н.РУДЬКОВСКОГО.

Заместитель главы Секретариата пояснил, что Н.РУДЬКОВСКИЙ организовывал визит представителей туркменской оппозиции не как частное, а как официальное лицо. «Обращение по поводу выдачи виз произошло в ночь с 21 на 22 декабря, когда он позвонил послу в два часа ночи и попросил утром выдать визу», - сказал А.ЧАЛЫЙ. Он добавил, что представители туркменской оппозиции имели паспорта беженцев. «А это означает, что должно быть приглашение. РУДЬКОВСКИЙ пообещал, что утром 22 (декабря) пришлет приглашение и скоординирует действия с МИД. Но никаких приглашений не пришло… Любой европейский министр, который бы допустил нарушение инструкции, подал бы в отставку», - считает А.ЧАЛЫЙ.

По словам А.ЧАЛОГО, главная цель действий Президента заключается в том, чтобы привлечь внимание всех должностных лиц к тому, что такие нескоординированные действия могут привести к дестабилизации внешней политики государства.

«26, 27, 28 декабря руководители Минтопэнерго обрывали телефоны МИД, мои телефоны и умоляли что-то сделать, потому что туркменская сторона поставила этот вопрос очень остро, поскольку, как вы знаете, поставка газа в Украину, особенно в этот зимний период идет из Туркменистана, поэтому этот вопрос был очень серьезным», - сообщил А.ЧАЛЫЙ.