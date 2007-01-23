Янукович считает, что Украина таки не готова вступать в ЕС

Украина может инициировать вступление в Европейский Союз только после достижения европейских стандартов развития экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня журналистам в Кабинете министров, комментируя решение Совета министров иностранных дел Евросоюза о том, что новое усиленное соглашение Украина-ЕС не будет содержать положения о перспективе членства страны в ЕС.

«Это естественно, потому что Украина не готова к вступлению. Украине нужно решить много внутренних вопросов – повысить уровень экономики и уровень жизни людей, гармонизировать законодательство с европейским и так далее», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Премьер-министр считает, что новое соглашение Украина-ЕС должно быть более конкретным и предоставлять возможность приблизить стандарты экономики Украины к стандартам европейской экономики. «И это главное. Когда мы достигнем такого уровня – тогда можно подавать заявку на вступление. Мы это увидим и почувствуем. Мы не хотим быть, условно говоря, в таком унизительном положении, как говорят, бедных родственников. Мы должны строить такое государство, которое бы просили и приглашали везде», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ еще раз подтвердил стремление правительства внедрять европейские стандарты. «То, что мы стремимся к европейским стандартам, строить сильную демократическую страну – это политическая воля украинского народа. Но какой будет дальнейшая судьба страны – покажет жизнь, с кем мы будем объединяться. Главное – чтобы наши стремления шли на пользу государству и украинскому народу», - отметил он.