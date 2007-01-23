Янукович перед американцами взял ответственность на себя

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что к реализации программы Корпорации «Вызовы тысячелетия» будут привлекаться регионы и ученые.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в ходе встречи в Киеве с делегацией корпорации США «Вызовы тысячелетия», в составе исполнительного директора корпорации по вопросам программ для Европы, Азии и тихоокеанского региона Френсиз РИД, вице-президента по операциям Джона ГЕВКО, а также посла США в Украине Вильяма ТЕЙЛОРА.

«Прежде всего, вы должны поверить, что мы являемся партнерами надежными и ответственными, но это можно достичь только в общей работе. Мы будем привлекать к этой работе и этому проекту регионы. Мы будем делать это обязательно и возможность для этого есть», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Кроме того, премьер-министр считает, что к реализации программы корпорации следует также привлекать представителей научно интеллигенции, лидеров бизнеса и местных лидеров. «Или как вы их называете – лидеров влияния, чтобы их идеи можно было использовать в нашем сотрудничестве», - пояснил он.

В.ЯНУКОВИЧ предложил делегации корпорации обсудить механизмы начала сотрудничества. «Безусловно, у вас есть опыт, и есть концепция последовательности наших общих действий», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что исполнителем программы корпорации «Вызовы тысячелетия» будет правительство в соответствии с договоренностями с главой государства. «Исполнителем будет правительство, и я буду за это отвечать. Президент будет всегда своевременно присоединяться к этой работе», - подчеркнул глава правительства.

Украинскую сторону на переговорах с делегацией корпорации США «Вызовы тысячелетия» также представляет вице-премьер Владимир РАДЧЕНКО, министр экономики Владимир МАКУХА, первый заместитель министра финансов Андрей КОПЫЛОВ и руководитель аппарата премьер-министра Сергей ЛЕВОЧКИН.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Президент Украины подписал указ, которым предусматривается создание Совета по вопросам обеспечения реализации в Украине Пороговой программы Корпорации «Вызовы тысячелетия» по снижению уровня коррупции в государственном секторе.

В указе отмечается, что Совет как совещательный орган будет создан «с целью обеспечения эффективного внедрения в Украине Пороговой программы Корпорации «Вызовы тысячелетия» по снижению уровня коррупции и надлежащей реализации Соглашения, заключенного между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о стратегическом задании из выполнения программы снижения уровня коррупции в государственном секторе, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины».