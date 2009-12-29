Литвин о следующем Президента и роспуске парламента

Председатель Верховной Рады, кандидат в президенты Владимир ЛИТВИН выступает категорически против роспуска парламента.

В эфире Первого национального канала в программе “Украинская рулетка” он отметил, что “если Президент Украины, который будет избран, сразу издаст указ для того, чтобы потешить свои амбиции и, видимо, понравиться людям, то, я убежден, следующие выборы Президента будут очень скоро”.

В.ЛИТВИН отметил необходимость того, чтобы первое решение новоизбранного Президента Украины и ВР было об отказе от парламентских выборов по закрытым спискам. Он считает, что “это сразу приведет к тому, что будет оздоровлена атмосфера в Украине”.

Как сказал председатель ВР, “если даже изнасилуют в очередной раз Конституцию и законы Украины, и будут проведены выборы, то я убежден, что новоизбранный Президент Украины потерпит сокрушительное поражение, поскольку сработает предостережение в человеческом сознании” относительно того, чтобы не дать возможности полностью узурпировать власть в стране.

“И тогда тот же парламент уже вынесет Президента Украины”, - добавил В.ЛИТВИН. Он заявил, что сначала должны быть определены “четкие правила формирования парламента, а дальше уже можно вести дискуссию”.

По словам В.ЛИТВИНА, в случае его победы на выборах он парламент не будет распускать. Он убеждает, что нынешняя ВР тогда “будет работать эффективно”.

На вопрос относительно возможности роспуска парламента еще до первого тура президентских выборов он ответил, что это невозможно, так как сейчас народные депутаты работают не в сессионном режиме.

В то же время В.ЛИТВИН не исключает, что “тяжеловесы (Партия регионов и БЮТ – УНИАН) будут тренировать друг друга призывами и предложениями относительно проведения внеочередных заседаний парламента”.