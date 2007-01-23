Деньги Секретариата Президента Азаров не зажмет

Финансирование Секретариата Президента Украины будет осуществляться независимо от существования искусственных разногласий между Кабинетом Министров и Президентом, заявляет первый вице-премьер-министр Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге после расширенного заседания коллегии Государственной налоговой администрации.

«Смета Секретариата Президента утверждена Законом «О государственном бюджете на 2007 год» и Кабинет Министров не имеет права отменять финансирование ведомства, работающего легитимно», - сказал Н.АЗАРОВ.