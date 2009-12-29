ЦИК обжалует решение суда об отмене предупреждения Тимошенко

Центральная избирательная комиссия обжалует решение Киевского апелляционного административного суда, которым было отменено предупреждение, вынесенное ЦИК кандидату в президенты, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО относительно использования государственных должностных лиц и служебного транспорта во время агитации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

По его словам, текст апелляционной жалобы сейчас готовится ЦИК, и она будет подана сегодня или завтра, потому что срок апелляционного обжалования истекает 30 декабря.

ЦИК мотивирует обжалование решения суда тем, что решение комиссии является законным и принято на основе полного и всестороннего исследования материалов, изложенных в жалобе кандидата на пост Президента Украины Василия ПРОТЫВСИХ.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря ЦИК объявил Ю.ТИМОШЕНКО предупреждение за привлечение к избирательной агитации подчиненных, служебного транспорта и других ресурсов. Центризбирком признал действия Ю.ТИМОШЕНКО по ведению предвыборной агитации во время рабочей поездки в Чернигов 17 декабря неправомерными.

Предупреждение было вынесено по жалобе кандидата в президенты В.ПРОТЫВСИХ, в которой он отмечал, что поездка Ю.ТИМОШЕНКО была официальной и исключала проведение предвыборной агитации. Но, по его словам, во время поездки Ю.ТИМОШЕНКО встречалась с избирателями и вела агитацию против кандидата в президенты В.ПРОТЫВСИХ.