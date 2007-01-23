Азаров думает, завтра у него будет закон о Кабмине

Первый вице-премьер Украины, министр финансов Николай АЗАРОВ заявляет, что председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ должен сегодня подписать закон о Кабинете Министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на расширенном заседании коллегии Государственной налоговой администрации Украины.

«Все остальные уловки не существенны, - отметил Н.АЗАРОВ. - Если технический сбой, связанный с засылкой документов, Секретариат Президента исправил, то нет смысла сомневаться в подлинности документа».

"Решение Мукачевского горрайонного суда по данному вопросу является незаконным и является поводом для серьезного рассмотрения вопроса о проведении судебной реформы. Система судебных решений достигла абсурда", - заявил Н.АЗАРОВ.

«Завтра мы будем иметь закон о Кабмине», - сказал первый вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января председатель ВР Александр МОРОЗ заявил, что «вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента». По его словам, если глава государства не подпишет закон в определенный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

22 января Мукачевский горрайоный суд Закарпатской области рассмотрел иск члена партии «Наша Украина» Игоря КРИЛЯ к Верховной Раде о признании противоправными возможных действий председателя ВР в случае подписания им закона о Кабмине. Суд запретил председателю Верховной Рады подписывать принятый 12 января закон.

В тот же день Президент направил письмо председателю Верховной Рады с просьбой вынести законопроект о Кабинете Министров на повторное рассмотрение парламента. В.ЮЩЕНКО призвал А.МОРОЗА обеспечить соблюдение положений Конституции во время рассмотрения парламентом этого документа.

Сегодня, 23 января, А.МОРОЗ заявил, что закон о Кабмине будет обнародован в соответствии с Конституцией Украины. Он сказал, что если Президент Украины не подпишет этот закон, то председатель ВР “обязан его обнародовать”.

Как добавил председатель ВР, он подписал закон о Кабмине еще после его принятия при направлении Президенту Украины и, по Конституции, если Президент после преодоления парламентом вето не подписывает закон, тогда через 10 дней он должен быть обнародован (12 января, в день принятия, закон был направлен Президенту Украины).