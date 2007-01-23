Состоится брифинг Ванниковой и Чалого по политическим вопросам

Сегодня в 14.00 в Секретариате Президента Украины (ул.Банковая,11) состоится брифинг по текущим политическим вопросам заместителя главы Секретариата Президента Александра ЧАЛОГО и пресс-секретаря Президента Ирины ВАННИКОВОЙ. Об этом УНИАН сообщили в Официальном интернет-представительстве Президента Украины.

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