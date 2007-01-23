Луценко попробует поднять руки

Юрий ЛУЦЕНКО начал сегодня тур по областям Украины для создания на местах инициативных групп и организационных комитетов Гражданского движения «Народная самооборона».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе движения, об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил журналистам перед отправлением в Винницу, которая станет первым пунктом во всеукраинском туре.

«Я хочу подчеркнуть, что еду сегодня в Винницу, а завтра - по всей Украине не для того, чтобы агитировать голосовать за себя или создавать партию. Я еду к людям, чтобы помочь им создать общественное движение, которое будет защищать их права и давить на власть, - и тех, кто сформировал правительство, и тех, кто в оппозиции. Поскольку и те, и другие забыли свои обещания и обязанности перед избирателями и страной», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Это не желание создать партию, - это желание пойти к людям и организовать их, - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО. - Поскольку только давление людей заставляет любую власть в любой стране мира исполнять свои обязанности».

Ю.ЛУЦЕНКО также заявил, что не собирается быть союзником никакой партии и находиться на стороне власти или оппозиции. «Я хочу быть вместе с людьми, - отметил он. - Я не принимаю никакие предложения возглавлять какие-либо партии, а хочу быть среди людей в ситуации, когда все ветви власти их оставили и не выполняют свои обещания».

«Я не собираюсь переформатировать это движение - я собираюсь его создать, - добавил Ю.ЛУЦЕНКО. - Хочу попробовать поднять руки, которые опустил наш народ в разочаровании и отчаянии от измен и лжи, которую он слышит из уст политиков. Я не опираюсь ни на какие финансы и на чьи-либо серьезные политические круги. Я хочу опираться на активность граждан. Удастся ли это - покажет время, покажет Винница, покажут Сумы и Тернополь, а затем - вся Украина».

Как сообщал УНИАН, 20 декабря 2006 года советник Президента Украины, экс-министр внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО объявил о создании Гражданского движения “Народная самооборона”, которое он инициирует. Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что “граждане должны взять в кулак всю полноту власти” и это будет ответом “беззаконию власти” и “возвращению кучмизма”.