Избран председатель Киевского облсовета

Председателем Киевского областного совета избран Владимир МАЙБОЖЕНКО от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, на пленарном заседании первой сессии Киевского областного совета кандидатуру В.МАЙБОЖЕНКО поддержали 77 депутатов.

За его соперника – Николая УРУПУ (фракция Партии регионов), кандидатуру которого выдвинула фракция Народного блока Литвина, проголосовали 45 депутатов.

Как сообщал УНИАН, по итогам выборов 26 марта 2006 года, в Киевский областной совет прошли: Блок Юлии Тимошенко, который получил 65 депутатских мандатов, „Наша Украина” – 16, Социалистическая партия Украины – 14, Партия регионов - 11, Народный блок Литвина – 7, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 6.