Избран председатель Киевского облсовета
21:18, 20 апреля 2006Политика
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"За" - 77 депутатов, "за" его соперника - 45
Председателем Киевского областного совета избран Владимир МАЙБОЖЕНКО от БЮТ.
Как передает корреспондент УНИАН, на пленарном заседании первой сессии Киевского областного совета кандидатуру В.МАЙБОЖЕНКО поддержали 77 депутатов.
За его соперника – Николая УРУПУ (фракция Партии регионов), кандидатуру которого выдвинула фракция Народного блока Литвина, проголосовали 45 депутатов.
Как сообщал УНИАН, по итогам выборов 26 марта 2006 года, в Киевский областной совет прошли: Блок Юлии Тимошенко, который получил 65 депутатских мандатов, „Наша Украина” – 16, Социалистическая партия Украины – 14, Партия регионов - 11, Народный блок Литвина – 7, Украинский народный блок Костенко и Плюща – 6.
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