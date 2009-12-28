Яценюк: я же не пальцем сделанный

Лидер "Фронта перемен" Арсений Яценюк заявил, что потратил на президентскую кампанию около 10 миллионов долларов.

Об этом он сказал в эфире программы "Черное и белое" на телеканале ТВі.

"Кампания - это неимоверно дорогая штука. Мы потратили 30 миллионов гривен. Плюс еще до начала кампании порядка 15 миллионов гривен. Мы уже подбираемся под 10 миллионов долларов", - отметил Яценюк.

"Но есть еще неоплаченные вещи. Надо кампанию завершить", - подчеркнул он.

Кроме того, комментируя вопрос о том, что многие известные политики хотели войти в команду Яценюка, политик сказал: "Я вам могу назвать все фамилии. Вы их очень хорошо знаете. Но я не хочу людей обижать, потому что я сейчас характеристику дам".

"Я же не пальцем сделанный. Я не вчерашний. Они поменяли по пять партий. Они увидели, что у Яценюка растет рейтинг, давайте сядем еще Яценюку на шею", - подчеркнул он.

Кроме того, на замечание о том, что Яценюку, возможно, стоило бы остаться работать на какой-то из своих прежних должностей, политик ответил:"Это не мои должности. Это служение государству. Я государев человек. Куда отправили, какую задачу поставили - я ее выполню".

Украинская правда