Тимошенко думает, что сюжеты про "пакт Ющенко-Януковича" вычистили олигархи

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что на центральных телеканалах свобода слова есть лишь у олигархов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня, общаясь с жителями Канева Черкасской области.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что такой вывод она сделала после того, как вчера информация о соглашении о политическом примирении между Президентом Виктором ЮЩЕНКО и лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ не появилась ни на одном центральном телеканале страны.

«Когда пишут, что у нас свобода слова, то это свобода слова у олигархов, а не у тех людей, которые еще продолжают бороться за правду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что вчерашнее заявление бывшего сотрудника Секретариата Президента Ярослава КОЗАЧКА о существавании такого соглашение является очень важным и серьезным шагом с его стороны.

«То, что вчера человек положил заявление (об увольнении – УНИАН), ушел с работы, обнародовал соглашение, ни один канал центральный не показал в новостях. Вычистили все новости – ноль. Почему? Да потому что все управляется в ручном режиме», - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Я.КОЗАЧОК заявил, что В.ЯНУКОВИЧ и В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании. Также он предоставил СМИ копию этого соглашения.

В Партии регионов опровергли это заявление.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО срочно расследовать факт появления в СМИ текста соглашения о якобы его договоренностях с В.ЯНУКОВИЧЕМ.