Ситуацию с деньгами Тарасюк считает абсурдной

Министр иностранных дел Украины Борис ТАРАСЮК считает абсурдной ситуацию с финансированием МИД.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

“Пока ситуация выглядит абсурдной”, - сказал министр.

Б.ТАРАСЮК напомнил, что Государственное казначейство не принимает образцы подписей на документах, поскольку не признает Б.ТАРАСЮКА министром. “Но есть исполняющий обязанности. Сегодняшний министр находится в отпуске, есть исполняющий обязанности, это закреплено в Положении о министерстве, которое закреплено Кабинетом Министров. Так какие проблемы?”, - отмечает Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов заявляет, что открыло бюджетное финансирование Министерству иностранных дел. В то же время в заявлении отмечается, что в связи с тем, что МИД не предоставило в Государственное казначейство должным образом оформленных образцов подписей распорядителей бюджетных средств, оплата счетов не осуществляется.

В свою очередь Министерство иностранных дел утверждает, что подало в Государственное казначейство необходимые для осуществления платежей документы, в т.ч. образцы подписей. “Однако Государственное казначейство не признает правомочия подписей ни министра Бориса ТАРАСЮКА, ни первого заместителя Владимира ОГРЫЗКО, на которого временно возложено руководство МИД на время отпуска Б.ТАРАСЮКА», - отмечают в МИД.