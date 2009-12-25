Янукович считает провокацией сообщение о соглашении с Ющенко

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает провокацией обнародованное в СМИ соглашение о политическом примирении, якобы подписанное им и Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил УНИАН по дороге в студию программы «Шустер Live».

Отвечая на вопрос, чья же это могла быть провокация, лидер Партии регионов сказал: «У них же много мастеров на эти всякие штучки».

Как сообщал УНИАН, сегодня экс-руководитель департамента Секретариата Президента Украины Ярослав КОЗАЧОК заявил, что лидер Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ и действующий Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписали конфиденциальное соглашение о взаимодействии во время избирательной кампании. Также он предоставил СМИ копию этого соглашения.

В Партии регионов и Секретариате Президента опровергли это заявление.