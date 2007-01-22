Инициативная группа запустила механизм отставки Черновецкого

Сегодня инициативная группа по проведению местного референдума об отставке Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуску Киевсовета подала документы для своей регистрации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе общественного объединения «Голос громады Киева».

Согласно сообщению, со второй попытки при физической поддержке депутатов Верховной Рады Украины Ольги БОДНАР и Виталия ЧУДНОВСКОГО (БЮТ) и девяти депутатов Киевсовета от оппозиционных фракций членам инициативной группы удалось передать пакет документов, определенных действующим законодательством Украины, в Киевский городской совет.

В пресс-службе “Голоса громады Киева” отметили, что регистрация документов продолжалась около двух часов, поскольку работники отдела по обработке служебной корреспонденции Киевсовета сначала отказывали в приеме документов, ссылаясь на устное распоряжение руководства.

Инициативная группа по проведению местного референдума образована на собрании граждан Киева 23 декабря 2006 года по инициативе политической партии «Велыка Украина», общественного объединения «Голос громады Киева», общественных организаций «Киев-3000», «Комитет по противодействию коррупции и организованной преступности», Объединение депутатов Киева «Порада», «Гора».

В инициативную группу вошло 54 человека.

На местный референдум будут вынесены вопросы об отставке Киевского городского председателя Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и роспуске Киевсовета V созыва.

С сегодняшнего дня у Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО есть 10 дней для регистрации или отказа в регистрации инициативной группы, отмечает пресс-служба общественного объединения.