Елку Ющенко продали за рекордную цену (фото)

В Киеве на благотворительном балле-аукционе «Балл президентских елок» елка Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО была продана за рекордную цену – 3 тысячи у.е.

Об этом сообщает официальный сайт кандидата в Президенты Виктора Ющенко.

По замыслу организаторов, кандидаты в президенты Украины украсили новогодние елки согласно избранной концепции. После короткой презентации каждая елка выставлялась на аукцион, а средства, вырученные на продаже, направлялись на благотворительные цели – в детский дом «Дети о. Михаила» (Черновицкая обл.), в котором проживает 270 больных детей.

Елка Президента Украины была украшена согласно со старинными украинскими традициями и называлась «Гармония». Она была продана на аукционе за рекордную для того вечера цену – 3000 дол. Представляя елку от Ющенко, народная артистка Украины Оксана Билозир рассказала о концепции ее дизайна.

«Такую елку нельзя купить, это елка-символ, ялинка-оберег. Ее можно только сердцем и открытой душой украсить и подарить детям», - сказала она.

Билозир обратила внимание, что в центре елки находится кукла-мотанка, которая держит на руках двух деток и символизирует оберег каждой семьи. «Также на деревце есть раритетные игрушки, которые пришли к нам более из чем пятитисячной давности. Еще трипольцы делали такие игрушки из пшенной муки в виде фигурок животных. Они маленькие, когда высыхают – делаются твердые как камешки и таким образом передаются из поколения в поколение. Их сделала бабушка с Сумщины, которой 85 лет», - рассказала народная артистка.

«Достаточно много на елке соломенных звездочек, есть свежие яблочки и грушечки. Но самое ценное на этой елке - гирлянда из баранок и конфет – ее сделали дети, которые сегодня лечатся в онкологическом гематологическом центре в Киеве, где Президент недавно открыл большой диагностический центр», - добавила Билозир. Она объяснила - дети хотели поблагодарить Президента и сделать ему подарок. Для елки они сделали эти «бусы» из того, что было у них в тумбочках, – из баранок и конфет.

Также возле елки поставили дидух, который символизирует наших предков, которые находятся на небе, а именно на Рождество слетаются к своим детям. Была там и калина, пшеница, маки и васильки – все, что символизирует гармонию человека и природы.

Елку от Президента купил Антон Клименко – политик и бизнесмен из Донецка, лидер Донецкой «Нашей Украины». Он также приобрел стальную елку от Сергея Тигипко и небольшую елочку от дизайнера Надежды Ганжи.

«У меня огромное уважение вызывает то, что делает отец Михаил, как он беспокоится о детях. Я бы хотел всячески помогать таким детям», - сказал он в разговоре с прессой.

«Безусловно, самой хорошей и самой романтичной была елка Виктора Ющенко. Я всегда мечтал стоять рядом со своим Президентом, которому я безгранично верю, которого безгранично уважаю и поддерживаю во всех его инициативах. Благодаря этой елке частица его сердца и частица моей благотворительной помощи попадет к детям. Мы знаем, что Президент наградил о.Михаила званием Героя Украины. Я убежден, что эта елка также должна попасть в приют. Именно в таком гармоничном месте должна находиться наша елка «Гармония», - прибавил Клименко.

Он также сказал: «Как бизнесмен я купил другую елку, которая отвечает внутреннему складу моего характера да и в конечном итоге, думаю, всех людей бизнеса. Она будет стоять в офисе моей компании. А маленькую елку дизайнера Надежды Ганжи я приобрел в знак благодарности человеку, который свои дизайнерские вещи дарит детям. Она украсит рабочий стол моего брата».

Отвечая на вопрос журналистов, Клименко подчеркнул, что приобрел елки за собственные средства. Кроме того, он рассказал что десять процентов своих прибылей он с братом передает в благотворительный фонд.

Елки кандидатов в президенты были проданы с аукциона по следующим ценам (в порядке уменьшения в дол. США):

Ющенко – 3000, Тигипко – 2500, Тимошенко – 1100, Мороз – 700, Костенко – 600, Яценюк – 500, Симоненко – 400, Богословская – 300, Ратушняк – 300, Протывсих – 200.