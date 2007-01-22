МИД расследует выдачу виз представителям туркменской оппозиции

Министерство иностранных дел Украины проводит служебное расследование по факту выдачи виз посольствами Украины в Болгарии и Австрии представителям туркменской оппозиции, находившимся в Киеве в декабре прошлого года.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы МИД Украины Андрей ДЕЩИЦА.

Относительно информации о возможном отзыве посла Украины в Австрии Владимира ЕЛЬЧЕНКО, А.ДЕЩИЦА отметил, что этот вопрос должен решаться в Секретариате Президента. “Вопрос о назначении и отзыве послов - это прерогатива Президента”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, по информации еженедельника “Зеркало недели” (№2 (631) от 20-26 января с.г.), премьер-министр министр Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования в отношении министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО, который своими действиями нанес вред национальным интересам Украины, пригласив в Украину представителей туркменской оппозиции – бывшего вице-премьера страны Худайберды ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА. По данным газеты, Н.РУДЬКОВСКИЙ якобы обращался в украинские посольства в Болгарии, Австрии и Норвегии с просьбой срочно выдать визы представителям туркменской оппозиции.

В свою очередь, министр транспорта и связи Н.РУДЬКОВСКИЙ подает судебный иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к изданию "Зеркало недели". "Министерство транспорта и связи официально сообщает, что все обвинения автора публикации в адрес РУДЬКОВСКОГО безосновательны", - говорится в заявлении Минтранссвязи.

Кроме того, издание написало, что пока пострадали только консульские работники, которые выдали визы Х.ОРАЗОВУ и Н.ХАНАМОВУ: председатель Генконсульства в Варне получил взыскание, а консул Украины в Вене был отозван. Под угрозой отзыва из Вены находится также посол Украины в Австрии Владимир ЕЛЬЧЕНКО.