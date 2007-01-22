Подпись Мороза под законом о Кабмине приведет к войне?

Народный депутат Украины, член фракции «Наша Украина» Юрий Ключковский считает, что председатель Верховной Рады Украины Александр Мороз не должен подписывать Закон "О Кабинете Министров", на который было наложено президентское вето.

«Президент вернул этот закон с вето и своими замечаниями. Пока не было никаких попыток заявить, что это вето не было наложено, по крайней мере, никаких легитимных попыток. Верховная Рада признала факт мелких расхождений в тексте, поэтому я уверен, что прежде, чем будет рассмотрено вето, никаких подписей ставить нельзя, иначе это полная ломка Конституции», - в частности заявил парламентарий.

По его словам, если Мороз все же поставит свой автограф под этим законом, то приведет к разрушению каких-либо правовых основ деятельности и Верховной Рады, и Кабинета Министров. «Мы не можем позволять себе такие вещи!», - заявил Ключковский, добавив при этом: «Я могу понять эмоции в коалиции, о том, что из-за мелкой ошибки, из-за невнимательности такие вещи возникают. Но эта невнимательность все же была, и правовые последствия она влечет».

Ключковский уверен, что подписание закона спикером Верховной Рады приведет к возникновению «не просто войны, а войны на теле Конституции, на теле правового поля государства». «Я не пойму таких действий, поскольку это ударит потом и по тем, кто это инициирует, рано или поздно. Если кто-то думает, что он сегодня всесильный, то всесильность не бывает вечной, даже если он сегодня в нее верит», - заявил депутат.

Он высказал глубокую уверенность в том, что Мороз, как взвешенный политик, должен дождаться сессии Верховной Рады и тогда уже подписывать или не подписывать этот закон.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня министр Кабинета Министров Анатолий Толстоухов заявил, что завтра последний день, когда председатель Верховной Рады Александр Мороз должен подписать закон о Кабмине. «Вопрос не в том, определились мы или не определились (относительно дальнейших действий по поводу данного закона - ред.). Это определено Конституцией и законами. Завтра день, когда председатель Верховной Рады должен подписать Закон. Вот и все», - в частности сказал министр.

Напомним также, что ранее Президент Украины Виктор Ющенко во второй раз ветировал данный документ.

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