Ющенко о ЕС, НАТО, Тимошенко, России и безопасности

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО надеется, что Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом будет подписано в ближайшие два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с жителями Днепропетровска.

Президент рассказал о преимуществах интеграции в ЕС и напомнил, что Соглашение об ассоциации, которое сегодня согласовывается между Украиной и ЕС, перед своим вступлением подписывали поляки, чехи, румыны, страны Балтии и т.д.

«Это выпускной класс перед членством», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что Украина должна пытаться как можно скорее интегрироваться в ЕС, и повторил свой тезис, что “нужно срывать петли с дверей, если двери в ЕС закрыты, и идти в Европу”.

Кроме того, большое внимание В.ЮЩЕНКО уделил преимуществам членства в НАТО, отметив, что только европейская коллективная безопасность сможет дать Украине действительно надежную защиту.

При этом он раскритиковал позицию премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, которая отмечала, что перед тем, как интегрироваться в НАТО, нужно еще посоветоваться, «кроме того, еще нужно иметь в виду, что на это скажет Москва».

Президент подчеркнул, что тема безопасности является суверенной, и советоваться по этому вопросу с другими странами недопустимо.

Кроме того, в ходе своей встречи В.ЮЩЕНКО говорил и об отношениях с Россией. «Я себе никогда не позволю неуважения или повышения тональности по отношению к России или российскому народу, но я никогда не позволю и обратного», - отметил Президент.