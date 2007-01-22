Мороз ищет крайних

Председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ поручил Комитету ВР по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления провести срочное заседание, на котором проанализировать правовую основу для введения в действие Закона «О Кабинете Министров Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Соответствующее поручение направлено председателю Комитета Виктору ТИХОНОВУ, добавили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 19 января Президент Виктор ЮЩЕНКО повторно воспользовался правом вето к закону о Кабмине, который был принят ВР 12 января путем преодоления президентского вето.

20 января А.МОРОЗ заявил, что «вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента». По его словам, если глава государства не подпишет закон в определенный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.