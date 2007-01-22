В отношениях Украина-ЕС отсутствие плохих новостей - уже хорошо?

Эмма Удвин

Еврокомиссия считает сегодняшнее решение Совета министров ЕС в отношении Украины шагом вперед в двусторонних отношениях.

Об этом заявила корреспонденту УНИАН представитель Еврокомиссии Эмма УДВИН.

“Это шаг вперед в наших отношениях”, - сказала она.

Э.УДВИН напомнила, что сегодняшнее решение Совета министров иностранных дел ЕС, которым был одобрен мандат Еврокомиссии на переговоры с Украиной, не предусматривает конкретного развития двусторонних отношений. Это, отметила она, означает, что в новом соглашении не будет записано положение о возможности членства Украины в ЕС, но не будет и положения о невозможности членства Украины в ЕС.

Представитель Еврокомиссии отметила, что в новом Усиленном соглашении обязательно будут содержаться положения о создании зоны свободной торговли после присоединения Украины ко Всемирной торговой организации, а также об усилении сотрудничества в энергетике и других сферах.

“Новое соглашение позволит усилить экономическую интеграцию и политическое сотрудничество. Это очень обнадеживающий сигнал для Украины”, - отметила Э.УДВИН.

Она не смогла уточнить возможную дату начала переговоров, отметив, что это будет зависеть от готовности обеих сторон.

Как сообщал УНИАН, новое Усиленное соглашение должно заменить действующее в настоящее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого завершается в 2007 году.