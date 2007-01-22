ЕС не обещает Украине ничего конкретного

Совет министров иностранных дел ЕС принял выводы, касающиеся переговоров с Украиной о подписании нового Усиленного соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, в своем документе Совет министров ЕС решил, что новое Усиленное соглашение не должно предусматривать никакого будущего развития двусторонних отношений. Это будет означать, что в соглашении, с одной стороны, не будет положения о возможности членства Украины в ЕС, но, с другой стороны, не будет положения и о невозможности такого членства.

В то же время в документе отмечается, что ЕС признал европейские устремления Украины еще в 2005 году.

Кроме того, в выводах записано о том, что ЕС продолжит оказывать поддержку политическим и экономическим реформам в Украине, направленным на усиление демократии, стабильности и прозрачности в стране, и хочет усилить свои обязательства в этих направлениях в новом соглашении.

Согласно документу, новое соглашение должно ставить целью сближение отношений с Украиной, экономическую интеграцию и политическое сотрудничество.

Как сообщал УНИАН, новое Усиленное соглашение должно заменить действующее в настоящее время Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, действие которого истекает в 2007 году.