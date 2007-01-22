Азаров уверен, что обойдутся и без Ющенко

Первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ уверен, что закон о Кабинете Министров подпишет председатель Верховной Рады Александр МОРОЗ.

Об этом Н.АЗАРОВ сообщил в эксклюзивном комментарии корреспонденту УНИАН.

«Закон подпишет А.МОРОЗ, он будет опубликован и после этого вступит в силу», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 21 декабря 2006 года приняла правительственный вариант Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», отклонив законопроект о правительстве, поданный Президентом.

11 января 2007 г. В.ЮЩЕНКО вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон о Кабмине.

12 января Верховная Рада преодолела вето на закон о Кабмине. Парламент не поддержал ни одного из 42-х предложений Президента к этому закону.

18 января Президент заявил, что будет повторно ветировать закон о Кабмине, поскольку текст закона, который был одобрен 12 января и поступил ему на подпись, отличается от предыдущей редакции Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», которая была принята парламентом 21 декабря 2006 года и подписана председателем Верховной Рады.

19 января в ВР заявили, что оснований для ветирования закона о Кабмине не существует, а председатель ВР А.МОРОЗ направил письмо В.ЮЩЕНКО, в котором просит подписать Закон Украины «О Кабинете Министров Украины».

В.ЮЩЕНКО 19 января вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения Верховной Радой Закон «О Кабинете Министров Украины» в соответствии с частью второй статьи 94 Конституции Украины.

20 января, А.МОРОЗ заявил: «Вето Президента надумано, и те, кто готовил его, прежде всего, подставляли и компрометировали Президента». По его словам, если глава государства не подпишет закон в определенный срок, то он, как председатель ВР, поставит свою подпись под ним.

По поводу этого заявления пресс-служба Президента Украины распространила комментарий, в котором заявила, что председатель Верховной Рады не наделен Конституцией правом подписи законов, которые возвращены Президентом для повторного рассмотрения парламентом. Такие действия являются неконституционными и незаконными.