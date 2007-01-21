Опальный экс-губернатор возглавил киевскую организацию УНП

Председателем Киевской городской организации Украинской народной партии избран Евгений ЖОВТЯК.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли делегаты конференции столичной городской организации партии, которая состоялась в субботу.

Весной прошлого года тогдашний председатель столичной организации УНП Валерий АСАДЧЕВ был назначен председателем Полтавской облгосадминистрации. После этого должность председателя Киевской городской организации УНП оставалась вакантной.

Е.ЖОВТЯК был народным депутатом Украины трех созывов, с февраля 2005 года по май 2006 года возглавлял Киевскую облгосадминистрацию. После освобождения от этой должности Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО выиграл суд за свое восстановление в должности, апелляция Президента была отклонена апелляционными инстанциями. Несмотря на решение суда, Е.ЖОВТЯК не был восстановлен в должности, а в декабре 2006 года Высший административный суд Украины отправил дело на повторное рассмотрение в суд первой инстанции.

Выступая в роли новоизбранного председателя столичной организации партии, Е.ЖОВТЯК заявил, что ставит перед собой цель сделать городскую организацию УНП самой влиятельной и самой авторитетной в Украине организацией.

По данным УНП, партия насчитывает около 150 тысяч членов.