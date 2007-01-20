Пророссийские силы Крыма: полуостров превратили в резервацию

Пророссийские силы Крыма считают, что центральная власть проводит дискриминационную политику в отношении Крымской автономии. Об этом говорится в переданном корреспонденту УНИАН заявлении Национального фронта "Севастополь-Крым-Россия" и Конгресса русских общин Крым по случаю 16-ой годовщины воссоздания крымской автономии.

По мнению авторов заявления, сегодня АРК низведена "ниже статуса рядовой украинской области" и, образно говоря, превратилась в резервацию для "русскоязычного населения". "Сегодня на Украине сформирована национальная криминально-олигархическая власть, которая не желает возврата даже минимальной части полномочий, которыми обладала Автономная Республика Крым. Для этого она имеет свою легитимную администрации автономии в лице законопослушной Верховной Рады и Совета министров Крыма, президентского наместника и правоохранительные органы, которые строго следят за дисциплиной и поведением жителей резервации", - говорится в документе.

Авторы заявления требуют, чтобы Верховная Рада АРК создала постоянную комиссию с привлечением национальных общин и организаций автономии для изменения и дополнения в Конституцию АРК, требуют утвердить крымскую Конституцию в новой редакции ВР Украины до июля 2007 года. Национальный фронт "Севастополь-Крым-Россия" и Конгресс русских общин Крыма также требуют от парламента и правительства Украины прекратить дискриминационную политику в отношении АРК, включив в практику назначения "управленцев и руководителей силовых структур в зависимости от политической ситуации и смены власти".

Кроме того, авторы заявления требуют от Киева позволить автономии самостоятельно решать вопросы социальной защиты граждан, наполнения и сохранения бюджета АРК, распоряжения своей собственностью и природными ресурсами, права законодательной и политической инициативы. Как подчеркивают активисты Национального фронта "Севастополь-Крым-Россия" и Конгресса русских общин Крыма, если эти требования не будут выполнены украинской властью, то они оставляют за собой конституционное право "отказать в доверии этой власти и требовать досрочного прекращения ее полномочий".

Как сообщал УНИАН, сегодня крымчане отмечают День Автономной Республики Крым. Шестнадцать лет назад на общекрымском референдуме абсолютное большинство крымчан высказались за воссоздание автономии, а 12 февраля 1991 года Верховная Рада Украины приняла соответствующий закон.