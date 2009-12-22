Карпачева предлагает Тимошенко пустить в Кабмин бездомных?

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА предлагает органам исполнительной власти и местного самоуправления открыть непосредственно на первых этажах служебных помещений пункты обогрева на время похолодания, чтобы все нуждающиеся имели возможность спастись от морозов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Уполномоченного, отметив, что в Киеве, в офисе Омбудсмана уже работает пункт обогрева, где беспризорные дети и бездомные взрослые могут согреться и попить горячего чая.

По делу о соблюдении прав человека на жизнь, здравоохранение и безопасность в осенне-зимний период 2009-2010 гг. открыто производство Уполномоченного по правам человека.

Н.КАРПАЧЕВА отмечает, что нынешние декабрьские холода уже унесли жизнь 27 людей, две трети из которых – бездомные. Как свидетельствует мониторинг Омбудсмана, за медицинской помощью в стране уже обратился 671 человек, из которых с диагнозом ”переохлаждение организма” и ”обморожение” госпитализированы 465.

По информации, предоставленной ранее Министерством труда и социальной политики Украины, в государстве постоянно функционируют 43 коммунальных учреждения и 24 негосударственных организации, занимающиеся предоставлением социальных услуг бездомным. Местными управлениями и территориальными центрами соцзащиты, органами исполнительной власти, внутренних дел при участии общественных активистов и волонтеров организовано 982 службы патрулирования, открыты 740 мест приема гуманитарной помощи от населения, 496 пунктов обогрева, а также временные приюты и ночлежки на более чем 3000 койко-мест. По мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, необходимо организовать их надлежащую работу, обеспечив всем необходимым.

По убеждению Н.КАРПАЧЕВОЙ, при погодных условиях, которые в ближайшее время будут осложняться, особенно в центральных и восточных областях, а также в Крыму, необходимо безотлагательно устранить недостатки в организации функционирования объектов теплоснабжения, предприятий жилищно-коммунальной сферы, обеспечить стабильную работу учреждений социальной защиты, мобилизовать все ресурсы для существенного увеличения количества пунктов ночевки, обогрева, раздачи горячей пищи и теплой одежды, в первую очередь гражданам, не имеющим жилья. И, безусловно, отмечает Омбудсман Украины, каждый из нас в случае, когда рядом страдает или погибает от холода человек, не должен оставаться посторонним безразличным наблюдателем, а должен сделать все возможное, чтобы спасти самое дорогое – человеческую жизнь.

К Уполномоченному по правам человека граждане могут обращаться за помощью на телефон "горячей линии" 253-75-89, в письменном виде и непосредственно в офис Омбудсмана Украины по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008.