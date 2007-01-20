Мороз: денег на перетасовку колоды нет

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ убежден, что в Украине сегодня не существует предпосылок для проведения досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил сегодня в Черновцах, где он находится с рабочей поездкой.

«Сегодня исчезают в обществе вопросы о роспуске парламента и проведения референдума относительно Конституции. Этого не будет, и я спокойно говорю, что парламент доработает полную свою каденцию», - заявил А.МОРОЗ.

Он также выразил убеждение, что перевыборы в Украине «ни к чему качественному не приведут». По его мнению, «будет лишь переформатирование или так называемая «перетасовка» в политической колоде. А где на это взять деньги, не задумывается никто».

Что касается местных органов власти, то, по мнению А.МОРОЗА, «мы должны дать им определенные рычаги для нормальной работы». В частности, председатель ВР назвал в этом направлении необходимость проведения второй части политреформы, которая сводится к изменению функций роли местного самоуправления, прежде всего, и изменению функций администрации.

«Все их функции (администрации) перейдут к исполкомам советов, и нынешние руководители администраций будут там трудоустроены. Мы должны советам дать всю полноту власти», - сказал А.МОРОЗ.

Выступая перед активом Черновицкой области и депутатами всех уровней Буковины, А.МОРОЗ отметил, что в этом случае речь идет «о той модели государственного управления, которая позволит использовать огромный потенциал украинского общества и побороть коррупцию».

Он не исключил, что, возможно, в обществе «назрела необходимость внести некоторые изменения в Конституцию и относительно судебной системы власти, и относительно правоохранительных структур».

«Мы не должны превратиться в полицейское государство», - в то же время отметил А.МОРОЗ.