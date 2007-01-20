Рудьковский нанес вред национальной безопасности Украины

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал распоряжение о проведении служебного расследования относительно министра транспорта и связи Николая РУДЬКОВСКОГО из-за нанесения вреда национальной безопасности Украины.

Как сообщает газета "Зеркало недели " со ссылкой на свои источники, причиной этого стало участие Н.РУДЬКОВСКОГО в организации приезда в Киев в декабре прошлого года представителей туркменской оппозиции - бывшего вице-премьера страны Худайберди ОРАЗОВА и экс-посла Туркменистана в Турции Нурмухаммеда ХАНАМОВА.

Издание отмечает, что эта ситуация могла привести к ухудшению отношений Украины и Туркменистана, в частности в энергетическом секторе. МИД Туркменистана расценил приезд оппозиционеров в Киев как недружественный шаг со стороны Украины. Представители туркменской власти также утверждали, что эти лица находятся в международном розыске.

Как сказано в официальном письменном обращении СБУ к премьер-министру, "в ночь с 21 на 22 декабря Рудьковский Н.Н. лично обратился к руководителям дипломатических учреждений Украины в Австрии, Болгарии и Норвегии с просьбой срочно, этой же ночью", оформить визы Х.ОРАЗОВУ, Н.ХАНАМОВУ, а также еще нескольким выходцам из Туркменистана.

При этом, как установили сотрудники СБУ, Н.РУДЬКОВСКИЙ утверждал, что решение о въезде этих лиц принято высшим руководством Украины. Однако, как пишет «Зеркало недели», такого решения не существовало.

Издание отмечает, что, обратившись непосредственно к главам дипломатических представительств, Н.РУДЬКОВСКИЙ нарушил ряд законодательных и нормативных актов. В частности, указ президента "О внесении изменений в Положение о Министерстве иностранных дел Украины" (в котором глава государства подтверждает координирующую роль МИД в сфере внешней политики), Закон "О государственной службе" (статьи 5 и 10), постановление правительства "О приеме иностранных делегаций" и т.д.

Кроме того, по информации "Зеркала недели", зал официальных делегаций, через который проходили Х.ОРАЗОВ и Н.ХАНАМОВ, заказывали сотрудники приемной Н.РУДЬКОВСКОГО. При этом в заявке, копию которой имеет редакция, они были указаны как помощники министра транспорта. Но при вылете из Украины оппозиционеры уже были названы гостями министра.

По данным газеты, согласно предоставленной аэропортом "Борисполь" информации, гости Н.РУДЬКОВСКОГО сначала планировали вылететь из Киева 22 декабря. Но по неизвестным причинам дата вылета была перенесена, и Х.ОРАЗОВ и Н.ХАНАМОВ оставили Украину 26 декабря.

Как пишет издание, пока что пострадали только консульские работники, которые выдали визы Х.ОРАЗОВУ и Н.ХАНАМОВУ: глава генконсульства в Варне получил взыскание, а консул Украины в Вене был отозван. Под угрозой отзыва из Вены находится также посол Украины в Австрии Владимир ЕЛЬЧЕНКО.

"Зеркалу недели" не удалось взять комментарий по поводу этой ситуации у Н.РУДЬКОВСКОГО. Вместе с тем, по информации издания, СБУ обратилась к министру с просьбой ответить на ряд вопросов, касающихся организации приезда в Украину туркменских оппозиционеров.

По мнению автора статьи , эта история могла негативно повлиять на энергетическое партнерство Киева и Ашгабада, который через «РосУкрЭнерго» продает Украине основную часть импортного газа по 100 дол. за тыс. кубометров на туркмено-узбекской границе.

«Все это дает основание сотрудникам спецслужб, проводящим расследование, говорить о том, что Н.РУДЬКОВСКИЙ совершил должностное преступление», - пишет «Зеркало нелдели».

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 декабря 2006 года от остановки сердца умер президент Туркменистана Сапармурат Ниязов.

25 декабря на пресс-конференции в УНИАН представители туркменской оппозиции - лидеры «Союза демократических сил Туркменистана» Х.ОРАЗОВ и Н.ХАНАМОВ заявили, что люди устали от нынешнего режима, репрессий. Они распространили заявление, в котором обращаются к лидерам стран Европейского Союза, СНГ, России и США с просьбой оказать поддержку демократическим процессам в Туркменистане, в частности, проведению первых демократических президентских выборов, обеспечив участие международных наблюдателей. В то же время они не исключили, что в случае недопущения оппозиции на выборы, они перейдут к активным действиям.

Объясняя, почему туркменские оппозиционеры приехали именно в Украину, и с кем они ведут переговоры, они ответили, что хотели начинать свою кампанию со страны СНГ, а Украина является государством с наиболее свободными СМИ. Оппозиционеры отказались называть фамилии людей, с которыми ведутся переговоры, подчеркнув, что это не только украинские политики, депутаты, но и представители других стран.