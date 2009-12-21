Васюник предлагает не расслабляться: УЕФА еще может передумать

Вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК призывает не успокаиваться после положительного решения УЕФА относительно предоставления права четырем городам Украины на проведение Евро-2012, поскольку это решение может быть в любой момент изменено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня на заседании Координационного совета по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

И.ВАСЮНИК заметил, что в решении исполнительного комитета УЕФА от 11 декабря 2009 года отмечается, что УЕФА и в дальнейшем будет отслеживать процесс подготовки Украины к чемпионату, и несоблюдению определенных УЕФА сроков сдачи объектов или необеспечение гарантированной инфраструктуры своевременно и согласно выставленным требованиям, может заставить УЕФА принять чрезвычайные меры и отменить проведение матчей Евро-2012 в любом из принимающих городов.

«Мы не имеем права успокаиваться ни на день», - подчеркнул И.ВАСЮНИК, заметив, что уже в начале февраля, приблизительно с 3 по 7 февраля 2010 года, президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ посетит с очередной инспекцией Донецк, Харьков и Львов.