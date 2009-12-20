Литвин: чиновников каждый год становится больше

Областные и районные госадминистрации сегодня превратились в партийные штабы.

Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер».

Он отметил, что «за счет государственного бюджета происходит процесс финансирования политических партий, причем в нарушение всех норм Конституции».

В.ЛИТВИН отметил, что когда приходит руководителем обл- или райгосадминистрации представитель определенной политической силы, то всех «заставляют вступать в свою партию», а когда он уходит, то членство таких людей в партиях прекращается.

Председатель ВР отметил, что ежегодно количество государственных служащих увеличивается на 2-3%. По его словам, речь идет не о тех чиновниках, которые непосредственно работают с людьми, а о «по сути дела о репрессивном и контрольном аппарате».

В.ЛИТВИН убежден, что необходимо «ликвидировать все рудименты обкомов и райкомов партии», то есть областные и районные госадминистрации.

Он отметил, что сегодня эти структуры, по сути, «должны рапортовать одному человеку, и их ничего не связывает во многих случаях с людьми, на территории которых они работают».

Он отмечает необходимость избрания депутатов областных и районных советов по мажоритарному принципу. При этом он добавил, что после этого они должны формировать исполнительные структуры. В.ЛИТВИН убежден, что в такой ситуации не будет дублирования того, что происходит сегодня, когда не «разговаривают Президент Украины и премьер-министр Украины, а отсюда, как правило, в области – глава администрации и председатель областного совета».