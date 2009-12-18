Литвин предлагает конкурентам свои правила дебатов

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что «готов во втором туре выборов сойтись в дебатах с любым соперником».

Об этом он заявил во время программы на радио «Эра», сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА.

Он отметил, что «если бы кандидаты написали диктант по украинскому языку, тогда вообще не было бы второго тура президентских выборов». В.ЛИТВИН напомнил, что предлагал это сделать, и «почему-то никто из кандидатов не поддержал».

Говоря о возможном формате дебатов, В.ЛИТВИН отметил: “Давайте вместо телестудии поедем в какой-нибудь неотапливаемый сельский клуб, и в клубе среди людей проведем дебаты и ответим на вопросы, которые для людей являются ключевыми и определяющими”.

По его словам, пусть бы каждый кандидат “сказал, скольким людям он помог не росчерком пера, не «осчастливливанием» постановлениями, указами и все прочее, а скольким он лично помог людям”.

В.ЛИТВИН добавил, что «это были бы самые лучшие дебаты».