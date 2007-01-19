За круглым столом обсудят, по какой Конституции будет жить Украина в 2007 году

22 января в 11-00 состоится круглый стол на тему: «По какой Конституции будет жить Украина в 2007 году». Организаторы - Институт политики и Представительство Фонда Конрада Аденауэра в Украине. Участники: руководитель научных программ Института политики Александр Дергачев, судья Конституционного суда Украины (1996-2005), представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Владимир Шаповал; министр юстиции Украины Александр Лавринович, советник Президента Украины, руководитель Главной службы региональной и кадровой политики Секретариата Президента Украины Анатолий Ткачук (Большая гостиная Киевского городского дома учителя, ул. Владимирская, 57). Регистрация с 10-30. Нужна аккредитация. Телефон: 531-97-52, e-mail: mail@tomenko.kiev.ua