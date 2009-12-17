Губернаторы заваленных снегом областей напрасно бьют телеграммы в Киев?

Херсон уже 7 дней в заносах, потому что казначейство не проводит платежей облавтодора и коммунальных предприятий органов местного самоуправления за горючее. Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко , по словам губернатора, "зависли" платежи на 2 миллиона гривен, которые органы местного самоуправления через свои коммунальные службы положили в казначейство для оплаты за горючее для ликвидации стихии.

«Я вчера послал телеграмму по адресу премьера, в которой доложил, что 9 день в области не проводятся платежи на сумму 51 миллион гривен. Полностью заблокирована хозяйственная деятельность органов местного самоуправления и бюджетная сфера. Однако и до сих пор никакой реакции», - рассказывает Силенков.

Он отметил, что область самостоятельно пытается решать проблемы с погодными сюрпризами: «Мы направили гарантийное письмо на нефтетрейдеров и теперь канистрами – фактически вручную - подвозим топливо к грейдерам для того, чтобы разблокировать трассу Херсон – Николаев...».

Силенков также сообщил, что уже работает палаточный городок МЧС для людей, которые стали заложниками ненастья на трассе Херсон – Николаев.

Николай Сердюк, губернатор Одесской области тоже заявляет, что меры по ликвидации последствий стихии принимались исключительно местной властью. «Правительство не оказало никакой помощи», - сказал Сердюк. Он сообщил, что через казначейство заблокированы все проплаты, в том числе на горючее. Сердюк прибавил, что вчера подписал телеграмму Турчинову, чтобы были разблокированы счета и можно было проплачивать горючее для снегоочистительной техники.

В то же время председатель ОГА отметил, что местная власть делает все для того, чтобы убытки от стихии были минимальными. Он сообщил, что штаб по кризисным ситуациям при ОГА еще вчера провел заседание с целью предотвращения вреда от возможной непогоды. «Было дано поручение всем главам государственных администраций, мэрам городов провести заседание соответствующих штабов, куда пригласить главных врачей, представителей МЧС, начальников отделов милиции, председателей поселковых советов и вместе отработать план системы жизнеобеспечения каждого района на период стихийного бедствия», - отметил Сердюк.

Он заметил, что такого количества снега никто не ожидал, но местной властью было сделано все, чтобы люди не пострадали. «Около 6 тысяч человек, которые попали в снегопад на дорогах, получили горячую пищу, были размещены в теплых помещениях», - рассказал губернатор. Он сообщил, что для того, чтобы контролировать ситуацию на дорогах, были созданы специальные отряды из представителей МЧС, военных. «Вся техника, которая была в состоянии, 218 единиц, в ночь работала на дорогах Одесской области», - прибавил губернатор.

«Главное, что мы не потеряли ни одной человеческой жизни», - подчеркнул он.