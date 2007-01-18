Выдрин о регионалах: ”пацан сказал - пацан сделал”

Народный депутат от блока БЮТ политолог Дмитрий ВЫДРИН надеется, что Партия регионов поддержит закон об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке.

По словам Д.ВЫДРИНА, в Партии регионов есть "жесткое распоряжение исповедать принцип, который много раз в Донецке звучал: "пацан сказал - пацан сделал".

Однако при этом Д.ВЫДРИН добавил, что у него "полной уверенности нет", что Партия регионов может поддержать закон об оппозиции.

Также Д.ВЫДРИН считает, что поддержать данный закон Партию регионов заставит стремление "поднять свою репутацию".

"Коалиция думала, что, имея власть и имея деньги, она сможет быть полноценной властью. Но оказалось, что власти и денег не хватает, чтобы быть субъектом экономического и политического хозяйствования. Оказалось, что не хватает такой власти, которая называется репутация", - отметил Д.ВЫДРИН.

По его мнению, "исходя из такой стратегии, можно предположить, что, кичась своей репутацией, они выполнят свои обязательства по закону об оппозиции".

Кроме того, Д. ВЫДРИН полагает, что еще одним стимулом поддержать законопроект об оппозиции станет понимание Партией регионов того, что "любая оппозиция рано или поздно становится властью, любая власть рано или поздно становится оппозицией". При этом он акцентировал, что в законе об оппозиции сейчас записано столько прав, сколько регионалы в свое время требовали от "оранжевой" власти.

Как сообщал УНИАН, 12 января Верховная Рада Украины преодолела вето Президента на закон «О Кабинете министров Украины», не учтя ни одного из 42-х предложений Президента. «За» проголосовали 366 из 370 народных депутатов, зарегистрированных в зале. В частности, из фракции Партии регионов проголосовали 186 депутатов, из БЮТ – 121, из СПУ – 31, из КПУ – 21.

Кроме того, Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о статусе депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым и местных советов», установив императивный мандат для депутатов местного самоуправления, а также приняла в первом чтении закон об оппозиции. На рассмотрении этих вопросов настаивала фракция БЮТ.

В тот же день, отвечая на обвинение представителей «Нашей Украины» о том, что БЮТ присоединился к парламентской коалиции, Ю.ТИМОШЕНКО отметила: фракция БЮТ сознательно голосовала за преодоление вето Президента Украины на Закон о Кабинете Министров с тем, чтобы прекратить конфликт между ветвями власти.

Председатель ВР Александр МОРОЗ подтвердил, что между коалицией и БЮТ были достигнуты политические договоренности в обмен на голосование за закон об императивном мандате депутатов местных советов.

Сегодня, 18 января, А.МОРОЗ заявил, что коалиция не имеет никаких обязательств перед фракцией БЮТ что касается окончательного принятия закона об оппозиции. Он отметил, что были договоренности с БЮТ о поддержке в целом закона об императивном мандате и о законе об оппозиции в первом чтении и это было сделано в парламенте. «Но каких-либо обязательств что касается принятия окончательно этого закона (речь идет о законе об оппозиции – УНИАН) о преодолении вето на него (если будет наложено вето Президента Украины – УНИАН) не предусматривалось», - отметил А.МОРОЗ.