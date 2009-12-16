Ющенко с помощью Стельмаха хочет сорвать втоврой тур?

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО считает, что ситуация вокруг председателя Национального банка Украины является свидетельством паралича всей системы украинской власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил, комментируя ситуацию вокруг председателя НБУ Владимира СТЕЛЬМАХА, пятилетний период полномочий которого истекает сегодня. (В то же время председатель группы советников НБУ Валерий ЛИТВИЦКИЙ заявил, что В.СТЕЛЬМАХ не собирается писать заявление об отставке, а передать полномочия, по закону, он может только назначенному Верховной Радой по представлению Президента председателю, да и то только после того, как будет проголосована отставка самого нынешнего руководителя НБУ – УНИАН).

«Нынешний руководитель Нацбанка лично отвечает за то, что происходило с гривней в конце прошлого года. Он же причастен к многим сомнительным с точки зрения законности и принципов честной конкуренции операциям НБУ в этом году”, - заявил С.ТИГИПКО.

По его мнению, “ЮЩЕНКО использует СТЕЛЬМАХА для войны против правительства”. Не стоит отбрасывать, заявил политик, что “Президент попытается с помощью главного банкира страны сорвать платеж за газ, потребленный в январе, чтобы помешать проведению второго тура выборов, в котором ЮЩЕНКО точно не будет.

Однако С.ТИГИПКО добавил, что ответственность за нынешнее состояние дел лежит на всех политических силах, которые забыли о том, что среди функций Нацбанка нет нанесения вреда имиджу того или иного политика и заодно наращивания кризисных явлений в экономике.

«Если бы представленные в парламенте силы и действующий Президент хотели напоследок сделать что-то полезное для страны, уже в ближайшие дни СТЕЛЬМАХА отправили бы в отставку, а на его место назначили профессионального финансиста, который бы следил за курсом гривни, а не за динамикой рейтингов тех или иных кандидатов», - подчеркнул политик.