Янукович: лишние полномочия нам не нужны

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины обсуждались текущие актуальные вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам, исходя из Секретариата Президента, где проходило заседание СНБО.

На вопрос, поднимался ли на заседании СНБО вопрос о законе о Кабмине, в частности, инициатива повторного вето на данный закон, В.ЯНУКОВИЧ не уточнил, обсуждалось ли это. «Будет закон, который будет обязательно гармонировать с Конституцией», - сказал он. «Лишние полномочия нам не нужны, полномочия должны быть сбалансированные с Конституцией», - добавил премьер. По его словам, речь идет не о полномочиях, а об уровне ответственности сторон.