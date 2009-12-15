Кравчук объяснил, почему Президентом Украины должна стать женщина

Первый президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что новым президентом Украины должна стать женщина, поскольку мужчины-президенты не справились с задачей “обеспечить расцвет государства”.

Об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в Тернополе.

«Я был президентом лишь 2,5 года, поэтому не мог провести глубоких изменений, Украина тогда только зарождалась. Мы закладывали фундаменты, хотя и это была колоссальная работа. КУЧМА – директор ракетного завода, генерал без формы, он и управлял по-генеральски. У него был опыт административного управления, он так и руководил», – сказал Л.КРАВЧУК.

А у действующего Президента Виктора ЮЩЕНКО, считает он, вообще не было никакого опыта широкого управления государством. «То, что он непродолжительное время побыл премьером – этого мало. ЮЩЕНКО красиво говорит, но он больше говорит, чем делает, рассчитывая, что за него его идеи кто-то будет воплощать, но это не то государство», – убежден Л.КРАВЧУК.

В то же время у Юлии ТИМОШЕНКО, считает Л.КРАВЧУК, есть «здоровые амбиции сделать что-то важное, а поэтому она может вывести Украину на качественно новый уровень».

«У нас с Юлией ТИМОШЕНКО были разные отношения, в свое время мы публично критиковали друг друга, потому что имели разные взгляды. Но время изменяет людей, оно вносит коррективы, поэтому я и предложил свою помощь Юлии ТИМОШЕНКО на этих выборах», – сообщил Л.КРАВЧУК. В то же время он заверил, что каких-либо личных интересов при этом не имеет. «Сразу начали говорить, что я это делаю за какую-то должность, за какие-то деньги. Но не идет речь о каких-то взятках, это же высший политический олимп», – отметил Л.КРАВЧУК.

Как сообщал УНИАН, Л.КРАВЧУК является доверенным лицом Ю.ТИМОШЕНКО в едином общегосударственном избирательном округе.