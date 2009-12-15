Ющенко рассказал, почему его жена плачет по вечерам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что он больше всех пострадал от утверждения в Украине свободы слова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на региональном форуме Конгресса украинской интеллигенции в Одессе.

В то же время Президент подчеркнул, что он готов и в дальнейшем терпеть, поскольку без сохранения свободы слова демократия не возможна.

Он отметил, что ему очень часто приходилось объяснять многих вещей.

«Мне приходилось объяснять не то, что в буквальном слове объяснять, а снимать одежду и объяснять, почему я уважаю своего отца – героя Советской Армии», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он подчеркнул, что очень много слез принесли его семье некоторые сообщения СМИ.

«Сколько слез я видел у своей жены, когда приходишь вечером домой… Сколько раз я объяснял, что она (моя жена) не агент ФБР, она украинка», - сказал Президент.

Также он напомнил о сообщениях о его сыне, невестке и прочее.

«Разве я не понимаю, сколько тягот я принес семье своей, брату своему, матери своей, но я не могу сесть, закрыть их своими руками и сказать – вы будете под такой защитой…», - сказал Президент. Он отметил, что нужно терпеть подобные сообщения в СМИ, поскольку необходимо понимать, что лишь свободный журналист может донести правду людям, что, в свою очередь, обеспечит другие демократические процессы, в частности честные выборы. «Приходиться терпеть, потому что свобода слова и свобода выборов – это корреспондентская пара», - сказал В.ЮЩЕНКО.